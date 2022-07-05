منتخب الشباب لكرة اليد يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة استعدادًا للأسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيمت في المجر، حيث خاض الأحمر الشاب أربع مباريات تجريبية أمام منتخبات المجر وبولندا والنمسا (مباراتين)، وذلك ضمن الاستعدادات التي يجريها المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب والتي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 15 ولغاية 24 يوليو الجاري.
وحقق منتخبنا استفادة كبيرة من هذا المعسكر، خصوصا في ظل المباريات القوية التي خاضها أمام منتخبات أوروبية تمتع بالخبرة، حيث تعرض للخسارة في ثلاث مباريات أمام النمسا وبولندا والمجر، في حين تمكن من تحقيق انتصار وحيد كان في المباراة الثانية على المنتخب النمساوي، ليختتم معسكره التدريبي الخارجي ويعود إلى المملكة من أجل استكمال مرحلة الإعداد النهائية قبل الدخول في منافسات البطولة الآسيوية.
ويقود المنتخب المدرب الوطني عادل السباع الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الإسباني أناكي الذي تمت إقالته من منصبه، ويساعده رائد المرزوق، والمحلل الفني فاضل عباس، ومدرب الحراس مكسيم، وأخصائي العلاج الطبيعي باسم رباح، فيما يتولى حسين الفردان مهام مدير المنتخب، وتضم قائمة المنتخب الحالية 18 لاعبًا هم: كميل فؤاد، عبدالله عبدالكريم، سيد محمود الفلاحي، حسين علي أحمد، محمد مجيد عيسى، أحمد رضا علي، أحمد حسين علواني، علي أحمد الصائب، حسن خليل علي، مصطفى عيسى الحايكي، علي رضي العشيري، محمد حميد ربيع، علي محمود محمد، جاسم علي خميس، هشام أحمد عيسى، علي جميل ميرزا، علي أحمد المدني، محمود باسم الخنيزي.
ويواصل منتخبنا تدريباته اليومية في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة الآسيوية، في حين لايزال العمل قائمًا لتأمين مباراة أو مباراتين وديتين مع أحد منتخبات المجموعة الأولى قبل انطلاقة البطولة، وذلك للوقوف على جاهزية المنتخب والاستعداد بأفضل صورة من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي، خصوصًا في ظل ما يتمتع به المنتخب من إمكانات وقدرات.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخبنا الشاب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان والهند وباكستان، حيث سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الباكستاني يوم 15 يوليو، فيما يواجه نظيره الهندي يوم 17 يوليو، على أن يختتم مبارياته في دوري المجموعات يوم 19 يوليو بمواجهة مرتقبة مع المنتخب الياباني.
وبحسب نظام البطولة الآسيوية، يتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام المقص لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية على كأس البطولة، وسوف تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي رسميًا إلى بطولة كأس العالم للشباب 2023 القادمة.
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