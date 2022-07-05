منتخب الشباب لكرة اليد يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة استعدادًا للأسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المجر،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬الأحمر‭ ‬الشاب‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬أمام‭ ‬منتخبات‭ ‬المجر‭ ‬وبولندا‭ ‬والنمسا‭ (‬مباراتين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬المنتخب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬للشباب‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ولغاية‭ ‬24‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري‭.‬

وحقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬استفادة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المباريات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬أمام‭ ‬منتخبات‭ ‬أوروبية‭ ‬تمتع‭ ‬بالخبرة،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬وبولندا‭ ‬والمجر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬النمساوي،‭ ‬ليختتم‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬الخارجي‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬النهائية‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عادل‭ ‬السباع‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أناكي‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬ويساعده‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬فاضل‭ ‬عباس،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬مكسيم،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬باسم‭ ‬رباح،‭ ‬فيما‭ ‬يتولى‭ ‬حسين‭ ‬الفردان‭ ‬مهام‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالية‭ ‬18‭ ‬لاعبًا‭ ‬هم‭: ‬كميل‭ ‬فؤاد،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬مجيد‭ ‬عيسى،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬علي،‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬علواني،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الصائب،‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬علي،‭ ‬مصطفى‭ ‬عيسى‭ ‬الحايكي،‭ ‬علي‭ ‬رضي‭ ‬العشيري،‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬ربيع،‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬محمد،‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬جميل‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬المدني،‭ ‬محمود‭ ‬باسم‭ ‬الخنيزي‭.‬

ويواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريباته‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لايزال‭ ‬العمل‭ ‬قائمًا‭ ‬لتأمين‭ ‬مباراة‭ ‬أو‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬والاستعداد‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الآسيوي،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭.‬

وكانت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬والهند‭ ‬وباكستان،‭ ‬حيث‭ ‬سيبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الباكستاني‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يوليو،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الهندي‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬يوليو،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يوليو‭ ‬بمواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بنظام‭ ‬المقص‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬المنتخبين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬البطولة،‭ ‬وسوف‭ ‬تتأهل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬المتأهلة‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬رسميًا‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬2023‭ ‬القادمة‭.‬