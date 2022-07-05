التفافات وحوادث ومخالفات بعزيزية الخبر

تسببت الالتفافات الممتدة على طريق الملك فهد بعزيزية الخبر في وقوع مخالفات وحوادث جسيمة شبه يومية لعدم التزام البعض بأنظمة المرور وقرب مداخل ومخارج الأحياء من الالتفافات، مما دعا أهالي الأحياء إلى مطالبة بلدية الخبر بسرعة التدخل لمعالجة مداخل ومخارج الأحياء بحكم اختصاصها، وكذلك وزارة النقل فيما يخصها من مسؤوليتها عن طريق الملك فهد.

خدمات متميزة

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام بأمانة المنطقة الشرقية لـ «دوت الخليج»، أنه تم اعتماد حزمة من المشاريع التنموية هذا العام بأحياء العزيزية بمحافظة الخبر، وذلك بهدف توفير خدمات متميزة ومتطورة لجميع السكان في ظل التطوير المستمر التي تشهدها المحافظة وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية بمشاريع للسفلتة في أحياء العزيزية ومشاريع لردم وفتح وتسوية الشوارع في المخططات السكنية، ومشروع لردم التجمعات المائية واستكمال إنارة حي الشراع، ومشروع إنشاء حدائق عامة وساحات كما أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها حال اعتمادها، وستسهم هذه المشاريع في حال الانتهاء من تنفيذها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية والارتقاء بالخدمات البلدية فيها، كما أنه يجري هذه الفترة العمل على الرفوعات المساحية في المواقع التي سيتم العمل عليها، وسيتم البدء بالأعمال الإنشائية لتلك المشاريع خلال الأسابيع المقبلة على أن تستكمل حسب المدة الزمنية لكل مشروع.

سفلتة وإنارة

وبينت الإدارة أنه تم التركيز في بلدية محافظة الخبر خلال الفترة المقبلة على توجيه المشاريع نحو أحياء العزيزية، وذلك بعد اعتمادها حيث تسعى البلدية الى خدمة تلك الأحياء من مشاريع سفلتة وإنارة وتصريف أمطار وحدائق عامة؛ وذلك لأهميتها وسعيًا لاكتمال جميع الخدمات فيها وفق الإمكانيات المتاحة.

كما بدأت بلدية الخبر إعادة تطوير عدد من الدورات، ومنها دوار البريق بطريق الملك خالد وطريق الملك فهد بالعزيزية، وكذلك دوار طريق الأمير تركي مع تقاطع طريق الملك فيصل بتعديل المسارات ودوار الشراع بكورنيش الخبر الجنوبي؛ وذلك للإسهام في انسيابية الحركة وتحقيق معايير السلامة المرورية، كذلك أعلنت بلدية الخبر عن اعتمادها إنشاء مشروع طريق الشريان الستين بالعزيزية بطول 12 كيلومترًا تقريبًا لربط أحياء العزيزية بطريق مجلس التعاون وتبدأ المرحلة الأولى للتطوير بطول 6.5 كيلومترات.