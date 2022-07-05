طوارئ ومراقبة للمسالخ وأسواق الماشية

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أنَّ الوزارة ممثلةً في مكتب الوزارة بمدينة الرياض أنهت تجهيزاتِها الخاصة بأسواق الماشية ونقاط البيع المؤقتة والمسالخ، وتأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات مركزية، إلى جانب الكوادر البشرية والفنية المتخصصة؛ بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مدينة الرياض وأسواق الماشية ونقاط البيع المؤقتة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية داخل المسالخ وأسواق الماشية على مدار الساعة لضمان جودة العمل، مشيرًا إلى أنَّ تجهيز غرفة عمليات المراقبة للمسالخ وأسواق الماشية، تعدُّ مبادرة من الوزارة لتطوير الأعمال ومتابعتها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتنسيق العمل بين المشرفين والمراقبين والمستفيدين.
وأكد الحمزي أهمية وعي المستهلك بمخاطر الذبح العشوائي، والتوجه للذبح النظامي من خلال المسالخ التابعة للوزارة التي تتوافر بها الاشتراطات الصحية، منوهًا في الوقت ذاته إلى سعي الوزارة لتنفيذ خطة عمل توعوية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحدِّ من انتشار عملية الذبح العشوائي.
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