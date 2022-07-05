لا يسمح للقطاع الخاص
شدد السراء، أنه لا يُسمح للقطاع الخاص وصف أدوية مُخدرة للمرضى خارج المستشفيات، فيما في حالات استثنائية، وبعد تقديم طلب بهذا الخصوص، والموافقة عليه من قبل المدير الطبي، وتصرف فقط من قبل الطبيب المرخص، وذلك للمرضى الذين يتم علاجهم داخل المستشفيات، ويجب أن تُكتب الوصفة في النموذج المعتمد لوصفات العقاقير المخدرة.
ضوابط سعودية
أضاف أنه بالنسبة للطرود الشخصية، التي تصل وتحتوي على مواد خاضعة للرقابة، فإنها تستوجب من المستلم تقديم رخصة استيراد لهذه المواد، وإذن فسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حالة عدم توفر المستندات المطلوبة للفسح، فإنه يتم إعدام هذه الطرود خلال أسبوعين من تاريخ وصولها للميناء الجمركي، وتتحمل الشركة الناقلة تكاليف الإتلاف والتخزين خلال هذه المدة، أما بالنسبة للإجراءات والشروط المتبعة للمسافرين القادمين أو المغادرين والذين يكون في حوزتهم مواد مخدرة أو خاضعة للرقابة، فهناك دليل للإجراءات والضوابط السعودية المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.
فسح الدواء
وقال: يسمح بفسح الأدوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة للاستعمال الشخصي وفقًا للاشتراطات، وهي: إرفاق تقرير طبي «أو وصفة طبية»، مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية، ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من 6 أشهر، يشتمل على المعلومات الشخصية والتشخيص الطبي والخطة العلاجية ومدتها واسم الدواء والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، وطريقة الاستعمال، وختم المؤسسة العلاجية، والتعهد بقصر استخدام الدواء على المريض فقط وعلى مسؤوليته، وتتم الموافقة على فسح الدواء بكمية تكفي لـ 30 يومًا كحد أقصى أو مدة إقامة المريض في المملكة.
أدوية تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
Diazepam
Morphine
Lorazepam
Tramadol
Pethidine
Midazolam
أدوية مسموح بوصفها وصرفها في المؤسسات العلاجية
عقاقير مخدرة
Alfentanil
Alphacetylmethadol
Codeine
Dextropropoxyphene
Dihydrocodeine
Diphenoxylate
Fentanyl
Hydrocodone
Hydromorphone
Levomethorphan
Levorphanol
Methadone
Morphine
Oxycodone
Oxymorphone
Pethidine
Remifentanil
Sufentanil
Tramadol
كانت هذه تفاصيل خبر 58 دواءً خاضعًا للرقابة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.