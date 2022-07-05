58 دواءً خاضعًا للرقابة السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية سابقًا، أستاذ التقنية الحيوية الصيدلانية في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور إبراهيم السراء، لـ«دوت الخليج»، أن هناك 58 دواءً خاضعًا للرقابة، وهي الأدوية التي توصف للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة ومزمنة، وفقًا للممارسات الطبية الحديثة، وفي الغالب، توصف هذه العقاقير للمرضى المقيمين في المستشفيات، والمراكز الطبية تحت رقابة الطبيب، وتعتبر من الأدوية الخاضعة للرقابة على العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية، فتخضع للمراقبة بشكل جزئي، وهذه العقاقير ليست متاحة بشكل حر، ولا يمكن استيرادها أيضًا بدون ضوابط.

لا يسمح للقطاع الخاص

شدد السراء، أنه لا يُسمح للقطاع الخاص وصف أدوية مُخدرة للمرضى خارج المستشفيات، فيما في حالات استثنائية، وبعد تقديم طلب بهذا الخصوص، والموافقة عليه من قبل المدير الطبي، وتصرف فقط من قبل الطبيب المرخص، وذلك للمرضى الذين يتم علاجهم داخل المستشفيات، ويجب أن تُكتب الوصفة في النموذج المعتمد لوصفات العقاقير المخدرة.

ضوابط سعودية

أضاف أنه بالنسبة للطرود الشخصية، التي تصل وتحتوي على مواد خاضعة للرقابة، فإنها تستوجب من المستلم تقديم رخصة استيراد لهذه المواد، وإذن فسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حالة عدم توفر المستندات المطلوبة للفسح، فإنه يتم إعدام هذه الطرود خلال أسبوعين من تاريخ وصولها للميناء الجمركي، وتتحمل الشركة الناقلة تكاليف الإتلاف والتخزين خلال هذه المدة، أما بالنسبة للإجراءات والشروط المتبعة للمسافرين القادمين أو المغادرين والذين يكون في حوزتهم مواد مخدرة أو خاضعة للرقابة، فهناك دليل للإجراءات والضوابط السعودية المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

فسح الدواء

وقال: يسمح بفسح الأدوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة للاستعمال الشخصي وفقًا للاشتراطات، وهي: إرفاق تقرير طبي «أو وصفة طبية»، مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية، ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من 6 أشهر، يشتمل على المعلومات الشخصية والتشخيص الطبي والخطة العلاجية ومدتها واسم الدواء والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، وطريقة الاستعمال، وختم المؤسسة العلاجية، والتعهد بقصر استخدام الدواء على المريض فقط وعلى مسؤوليته، وتتم الموافقة على فسح الدواء بكمية تكفي لـ 30 يومًا كحد أقصى أو مدة إقامة المريض في المملكة.

أدوية تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

Diazepam

Morphine

Lorazepam

Tramadol

Pethidine

Midazolam

أدوية مسموح بوصفها وصرفها في المؤسسات العلاجية

عقاقير مخدرة

Alfentanil

Alphacetylmethadol

Codeine

Dextropropoxyphene

Dihydrocodeine

Diphenoxylate

Fentanyl

Hydrocodone

Hydromorphone

Levomethorphan

Levorphanol

Methadone

Morphine

Oxycodone

Oxymorphone

Pethidine

Remifentanil

Sufentanil

Tramadol