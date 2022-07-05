شكرا لقرائتكم خبر عن قائد وحدات القوات المسلحة لـ ”الخليج 365”: تلبية رغبات ذوي الشهداء في أداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قوة للتدخل السريع والتطهير الميداني

آليات للكشف وإزالة المواد الخطرة في المشاعر المقدسة

أكد قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني لـ " اليوم " بأن شهداء الوطن قدموا أرواحهم فداء للوطن والذود عن مقدساته ، وتحجيج أبناء وذوي الشهداء أقل مايقدم لهم في كل عام ، حيث يتم تسيير حملات الحج عن طريق الوزارة أو عن طريق الحملات المدفوعة من قبل الوزارة أو عن طريق استضافة مولاي خادم الحرمين الشريفين للعديد من ضيوف بيت الله الحرام ، وجميع من تقدم من ذوي الشهداء يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار سواء خلال هذا العام أو يتم جدولتها وتلبية رغباتهم .

وأضاف «القحطاني» بأن القوات المسلحة جندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة 4300 فرد وضابط ومساند من جميع أفرعها إضافة الى عدد من الوحدات والآليات والطائرات العامودية لأداء المهام الموكلة بها، كما جهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية.