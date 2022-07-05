طريقة ارتداء الإحرام بشكل يساعد على المشي بسهولة.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

طريقة ارتداء الإحرام.. قد تكون صعبة بالنسبة لعدد كبير من المسلمين، حول العالم، ومن المهم جدًا أن تكون صحيحة، حتى تساعد الإنسان على المشي بسهولة وتأدية المناسك دون أي تعب أو إجهاد.

وفي هذا الإطار نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أظهر طريقة ارتداء الإحرام بشكل يساعد على المشي بسهولة.

طريقة ارتداء الإحرام بالفيديو

وظفت وزارة الحج والعمرة منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 7 لغات؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، لتوضيح الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج وتوعيته خلال رحلته لأداء المناسك.

ويعتبر هذا العمل امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها في إطار تكثيف أنشطتها في التوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1443هـ؛ والذي يتضمن عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة، وسجَل العمل السينمائي رواجًا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام والمنصَات الرقميَة.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك، ويمكن الحصول عليه من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط https://guide.haj.gov.sa/

وجاءت الأدلة التوعوية متوافقةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل رحلة حجّاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات مُتعددة تتجّاوز 14 لغة عالميّة ضمن أكثر اللغات الحيّة استخدامًا بين ضيوف الرحمن.