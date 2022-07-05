السديس ومنسوبو الحرمين يهنئون العيسى على تكليفه خطيبًا ليوم عرفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وذلك بمناسبة نيله الثقة الكريمة بتكليفه خطيبًا ليوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.

ودعا الرئيس العام، للشيخ الدكتور محمد العيسى أن يوفقه الله وأن يسدد خطاه، وأن يجعل ما يقوم به في موازين أعماله الصالحة.