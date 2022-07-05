اخبار دوليه – الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أن الجزائر ستعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو تموز المقبل.

واعتاد ملايين الجزائريين قضاء إجازاتهم في تونس، وكان الإغلاق بسبب كوفيد-19.