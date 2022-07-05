محمد بن مسعود - الدمام - وأورد التلفزيون الرسمي أن الدوائر الرسمية أغلقت في محافظات خوزستان في جنوب غرب البلاد، وأصفهان في وسطها، وشمال خراسان في شمال شرق البلاد وكرمان في الجنوب الشرقي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الدوائر الرسمية واصلت العمل في ثلاث محافظات أخرى على الأقل شهدت تلوثا كبيرا.
ويوم الاثنين، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية.
وتتكون هذه العواصف الرملية والترابية التي ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
أخبار قد تهمك
وأوضحت هيئة مراقبة جودة الهواء في العاصمة في أبريل الماضي، أن هذه العواصف تصل إلى طهران من “الدول المجاورة إلى الغرب من إيران”.
وهبت الاثنين عاصفة رملية جديدة على العراق في ظاهرة تكررت بشكل كبير منذ منتصف أبريل. وفي مايو الماضي، تسببت هذه العواصف في مقتل شخص، في حين تلقى أكثر من 10 آلاف شخص العلاج في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تلوث الهواء يعطل العمل في عدة محافظات إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.