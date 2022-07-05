وزير المالية والصحة البريطانيان يستقيلان.. والكشف عن الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

في خطوة مفاجئة للجميع، أعلنا وزير المالية والصحة البريطانيان تقديم استقالتهما لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأفادت العربية في خبر عاجل، أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، ووزير المالية البريطاني ريشي سوناك، قدما استقالتهما، معلنين اعتراضهما على سياسة رئيس الوزراء، وإدراته لحزب المحافظين.

وفي استقالته قال وزير المالية البريطاني، إن الشعب يتوقع من حكومته أن تدار بكفاءة وجدية وبشكل صحيح، متابعا: “من الواضح أن لدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري”.

من جانبه قال وزير الصحة البريطاني في رسالة استقالته لجونسون إنه من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك، وهو ما يزيد الضغط على جونسون، الذي نجا من تصويت على سحب الثقة في البرلمان البريطاني، خلال الأيام الماضية.

وكان عدد من نواب حزب المحافظين البريطاني، الذي صوتوا بحسب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعهدوا بمواصلة محاولة الإطاحة به من منصبه.

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وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيس الوزراء سيعاني من محاولات لإبقاء حزبه المنقسم متحدا ستصبح أكثر حدة، بعدما صوت 148 نائب، بنسبة 40% لصالح سحب الثقة منه، وقالوا إنهم معارضون بقوة لقيادته للحكومة.