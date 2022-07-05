ما حكم استخدام العطر أو مزيل العرق أو “الصابون” لمن أراد الإحرام؟.. السليمان يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أوضح الدكتور عبدالسلام السليمان، اليوم الثلاثاء، حكم استخدام العطر أو مزيل العرق أو “الصابون” لمن أراد الإحرام.

وقال في تصريحات لـ قناة “السعودية” إنه لا يجوز للمحرم إذا أحرم ودخل في الإحرام أن يستخدم الطيب، ولا أن يستخدم شيئا من مزيلات العرق إذا كان فيها رائحة، أو الصابون إذا كان فيه رائحة.

وشدد على أن كل ما فيه رائحة من روائح الطيب لا يجوز للمحرم أن يستخدمه، بعد أن يدخل في النسك.

وتابع: قبل النسك يشرع له بعد اغتساله أن يتطيب، وقبل الإحرام يطيب جسمه ورأسه، ولا يجوز لملابس الإحرام أن يمسها شيئا من الطيب ولو حدث فيجب غسلها.