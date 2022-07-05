تنسيق كامل بين الحرس الوطني والمدني لتنفيذ خطط الطوارئ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد المقدم محمد العمري، المتحدث الرسمي لوزارة قوات الحرس الوطني، أن هناك تنسيقًا كامل مع الدفاع المدني بشأن خطط الطوارئ.
تنسيق كامل:
وقال العمري خلال حواره إلى قناة العربية: إن التنسيق يشمل الحوادث العرضية والصناعية بجميع الطواق والاستعداد لمساندة جميع القوات، موضحًا أن جاهزية القوات بدأت منذ نهاية موسم حج العام الماضي.
خدمات الحرس الوطني:
ولفت إلى أن الحرس الوطني يقدم خدمات أمنية وصحية وتنظيمية في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف والمدينة المنورة، حيث يتم التفويج عبر الطرق المعتمدة والخطط الأمنية المخصصة في الطرق المؤدية للجمرات والساحات الشمالية للحرم المكي الشريف.
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