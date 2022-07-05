شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يزاحم النصر السعودي على ضم أوسبينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يزاحم نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي النصر السعودي، على ضم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

حيث أوضحت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، طلب التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تضع الحارس الكولومبي، كأولوية، للتعاقد معه الموسم المقبل.

وكان نادي النصر السعودي، أبدى رغبته في التعاقد مع دافيد أوسبينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير خلال الفترة الماضية، أن نادي النصر السعودي، أصبح قريبًا من التعاقد مع الحارس الكولومبي، صاحب الـ33 عامًا، الذي رحل عن صفوف نابولي الإيطالي، نهاية الموسم الماضي.

حيث أن رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رفض ضم محمد أبوجبل، حارس الزمالك، وتمسك بالتعاقد مع دافيد أوسبينا.