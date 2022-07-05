شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مثير.. النصر السعودي يقترب من فسخ عقد أبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قريبًا من فسخ عقد محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، الذي وقع للعالمي خلال الفترة الماضية.

وكان نادي النصر السعودي، وقع مع الحارس المصري محمد أبوجبل، قبل فترة، في صفقة انتقال حر، علمًا بأن عقده ينتهي مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي.

رودي جارسيا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رفض رفضًا تامًا، انتقال الحارس المصري محمد أبو جبل، إلى صفوف العالمي.

وطلب جارسيا، من إدارة النصر السعودي، الحصول على خدمات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن وكيل الحارس المصري محمد أبو جبل متواجد في القاهرة لفسخ العقد مع ‎النصر السعودي.

ماذا قدم محمد أبوجبل مع الزمالك المصري؟

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، صاحب الـ33 عام، خاض مع الزمالك 91 مباراة، ودخل مرماه 65 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 45 مباراة.