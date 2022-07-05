شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم.. تعرف على موعد المنافسات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، عن نفاذ تذاكر مباريات منتخب السعودية، في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.



وشهدت المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر كأس العالم قطر، نفاذ تذاكر مباريات المنتخب السعودي، حيث يحق له 40 ألف تذكرة في المباراة، ومنافسة مثلها.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من مبيعات تذاكر مونديال قطر2022، بدأت اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى 16 أغسطس المقبل.

موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022:

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الحالي، حيث ستقام أول مباراة على ملعب البيت في الخور، بينما سيكون النهائي على ملعب لوسيل.



مجموعة منتخب السعودية في مونديال قطر:

وكانت أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، بجانب منتخبات الأرجنتين - المكسيك - بولندا.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

وسيستهل منتخب السعودية مشواره في دور مجموعات كأس العالم 2022، ضد نظيره الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر.



بينما سيخوض ثاني مبارياته ضد المنتخب البولندي على ملعب الجنوب يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل.

ويختتم المنتخب السعودي دور المجموعات، بمواجهة المكسيك، يوم 30 نوفمبر على ملعب 974.

مجموعات كأس العالم 2022 في قطر:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - استراليا - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا – صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي – كوريا الجنوبية