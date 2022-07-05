شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المصرية تختار جيل مانزانو حكمًا لنهائي الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختارت رابطة الأندية المصرية الحكم الإسباني جيل مانزانو ليقود تحكيميًا مباراة نهائي كأس الرابطة في نسخته الأولى بين غزل المحلة وفيوتشر.

وقد أصدرت رابطة الأندية في وقتًا سابق قرار بتعين حكم أجنبي لإدارة المباراة النهائية بعد طلب من الفريقين باستقطاب طاقم تحكيم أجنبي عقب تأهلهم إلى نهائي البطولة.

وقد وقع الأختيار على جيل مانزانو حكم ساحة ويعاونه كلًا من أنخيل نيفادو مساعد أول وخافيير مارتينيز مساعد ثاني وفالينتين بيزارو حكم الرابع واجناسيو إجليسياس حكم الفار وإسيدرو دياز مساعد حكم فار.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر يوليو الجاري ويستضيف إستاد القاهرة الدولي هذه المباراة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مسًاء بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وقد نجح غزل المحلة في التأهل على نهائي البطولة عقب فوزه على نادي الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد أن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، بينما تمكن فيوتشر التغلب على نادي إنبي بهدفين مقابل لاشئ.