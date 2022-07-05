شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة نهائي كأس مصر، والتي ستجمع بين قطبي الدوري المصري النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك.

ويقدم لكم موقع "السعودية سبورت 365" موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والقنوات الناقلة.



موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

ويلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك يوم 21 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولي.

تأهل الفريقين للنهائي:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأهل إلى نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2020-2021، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني بطاقات التأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد تخطي عقبة بتروجيت بنتيجة هدفين دون مقابل.

حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر:

يعد النادي الأهلي المصري، هو المتوج بلقب كأس مصر في النسخة الأخيرة، بعد تخطي عقبة طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ومن المقرر أن يتم بث أحداث المباراة بين الأهلي والزمالك، عبر شبكة قناة أون تايم سبورتس المصرية.

