شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: رصد 4 آلاف مخالفة صحية في الحج ومعالجة 70٪ منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت وزارة الصحة جولاتها الميدانية لقياس مدى إلتزام البعثات الطبية لحجاج الداخل والخارج، والمؤسسات الصحية في الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن فريق لجنة الالتزام الرئيسية انتشر في عدد من المواقع للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية، لتغطي تلك الجولات جميع أحياء مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وقالت "الصحة": أن تلك الجولات التي وصل عددها حتى اليوم إلى ٣٣٠٠ جولة منها ١٤٠٠ جولة، وتركزت على البعثات والعيادات الطبية المرافقة لحجاج الخارج والداخل، تهدُف إلى الحد من المخالفات الصحية، وتصحيح أي مخالفة يتم رصدها، للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، ومنع أي تفشيات للعدوى.

وأضافت، خلال الجولات الميدانية الممتدة على مدار الساعة، رصد الفريق نحو (٤٢٢٢) آلاف مخالفة، حيث تم معالجة وتصحيح أكثر من 70٪؜ منها، إضافة إلى تواصل متابعة عمليات تصحيح، ومعالجة كافة المخالفات، فيما تفاعلت اللجنة مع أكثر من 900 بلاغاً، واتخذت اللازم حيالها.

وكثّفت الوزارة زياراتها الرقابية على المؤسسات الصحية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ بلغت تلك الزيارات ٢٩٠٠ زيارة، تم خلالها ضبط ٣٠١ مخالفة، بهدف رفع مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.

وتتلقى "الصحة" بلاغات مخالفة الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية في البعثات الطبية للحجاج، والمؤسسات الصحية عبر مركز اتصال الصحة 937.