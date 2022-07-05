السعوديه آمال علام..«حاصدة الجوائز» تطلق «حواديت الدور الثالث»

محمد بن مسعود - الدمام - بأربعين ألف كلمة وحكايات امتدت 25 عاما، أصدرت مدير عام برامج الشباب بإذاعة «صوت العرب» باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، الحاصلة على 6 جوائز إذاعية، الإعلامية والمذيعة اللامعة والكاتبة الصحفية آمال علام كتابها «حواديت الدور الثالث». -تحت الطبع حاليا-

الكتاب يسرد تفاصيل وكواليس العمل الإذاعي وحوارات لنجوم الفن، والسياسة والثقافة في مصر والوطن العربي، في ربع قرن من الزمان، بدءا من العام 1985، حتى 2010، أجرتها معهم الإعلامية آمال علام عبر لقاءات إذاعية وصحفية متميزة، كانت شاهدة عليها أروقة الدور الثالث، بإذاعة صوت العرب، بمبنى ماسبيرو، المطل على نيل القاهرة.

ومن هؤلاء المخرج العالمي يوسف شاهين، والنجم المرحوم أحمد زكي، والفنانات، ماجدة، ووردة، ويسرا، وليلى علوي، وغيرهم من الشخصيات المهمة.

وقالت علام: «هذا الكتاب هو عهدة أيامي، التي أردت أن أنقلها للقارئ، حتي لا تموت الحكايا والذكريات، وبمناسبة عيد ميلاد صوت العرب رقم69، الذي قضيت فيه أكثر من نصف عمره، وكل عمري تقريباً جاء هذا الكتاب».

يذكر أن آمال علام إذاعية قدمت عددًا من البرامج الهادفة، ولها الكثير من البرامج الناجحة التي كان لها صدى واسعا عند جمهور الشباب، وصاحبة الكثير من البرامج الناجحة، التي كان أبرزها «المرأة والأمم المتحدة»، و«ماراثون الأغنيات».

كما حاضرت آمال علام تحت راية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دول عربية عن كيفية التعامل بدون تكلف مع المتعايشين مع الإيدز. واستطاعت أن ترشد الشباب والشابات الإعلاميات عن كيفية معاملة المريض بالإيدز.

«عكاظ»، التي أسعدها النبأ، تتقدم بأخلص التهاني والتبريكات للإعلامية آمال علام، وتتمنى لها دوام التفوق والإبداع.