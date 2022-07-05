اخبار الخليج – آل رحمة: مكاسب أمنية كبيرة لزيارة معالي وزير الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بمتابعة تسهيل دخول البحرينيين لأمريكا.. الثلاثاء 05 يوليه 2022, 08:08 م

أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالزيارة الناجحة التي قام بها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكّد أنها خرجت بمكاسب كبيرة على صعيد تبادل الخبرات الأمنية وتطوير التعاون والتنسيق الأمني.

وقال آل رحمة بأن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات أمنية هامة على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة.

وأكّد أن الزيارة تأتي في سياق الحرص الكبير الذي تبديه وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير في تطوير قدراتها وإمكانياتها الأمنية سعيًا لتحقيق رؤيتها الشاملة بشأن تحقيق الأمن والسلام في المملكة ومحيطها.

كما أشار إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعزيز التعاون الدولي والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات مع الدول الحليفة وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم من أجل استمرار تطوير القدرات الأمنية.

كما نوّه آل رحمة بما شهدته الزيارة من متابعة شخصية من معالي الوزير للمراحل الأخيرة من برنامح الدخول العالمي وذلك تفعيلًا للاتفاقية “المسافر الموثوق” الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2021 والمزمع أن تسهم في تسهيل دخول البحرينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسمح البرنامج للمسافرين المعتمدين بإنهاء إجراءاتهم مسبقًا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وتشمل مزايا عضوية البرنامج، تقليص طوابير الانتظار لإنهاء المعاملات والحصول على مزايا الدخول السريع في المطارات الأمريكية الرئيسية.

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