اخبار الخليج – النائب أحمد السلوم: تكريم الطلبة المتفوقين الرابع لخامسة العاصمة غدًا الخميس

تحت رعاية كريمة من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم يقيم سعادة النائب أحمد صباح السلوم حفل تكريم متفوقي خريجي المرحلتين الاعدادية والثانوية الثالث لطلبة وطالبات خامسة العاصمة، وذلك يوم غد الخميس الموافق 7/7/2022.

وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ونجاحها في سير العملية التعليمية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، والجهود التنظيمية التي بذلتها من خلال التطبيقات الدراسية وتكريس كافة الجهود في انجاح العام الدراسي وتلقي الطلبة والطالبات كافة المعارف والكفايات الأساسية، ونجاح التعلم عن بعد في ظل الظروف الصحية، والتي نشيد بكوادرنا التربوية وجهود العاملين من الهيئتين الادارية والتعليمية بالمدارس.

وأكد النائب السلوم أن الحفل الذي سيقام تحت رعاية كريمة من وزير التربية والتعليم سيشمل على تكريم 102 متفوق ومتفوقة من خريجي المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي يأتي تشجيعًا لأبنائنا وبناتنا الطلبة وحثهم على مواصلة التفوق وبلوغ أعلى الدرجات لخدمة مملكتنا الغالية.

وأشار إلى أنه من خلال وجود العديد من المؤشرات والحاجة الفعلية لاحتياجات سوق العمل بضرورة وجود تخصصات مهنية تتناسب مع هذه المتطلبات، فقد رفعنا عدد من الاقتراحات الى الحكومة الموقرة في هذا الجانب، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والتي من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بدراسة هذه الاحتياجات، وتضمينها ضمن خطة البعثات.