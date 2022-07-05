اخبار الخليج – رئيس الجمارك يستقبل وفداً من وزارة الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمكتبه صباح اليوم ، وفداً من وزارة الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل، بحضور سعادة السفير ايتان نائيه سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي رئيس الجمارك بوفد وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة خاصة في المجال الجمركي.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق المستمر بما يخدم المجالات الجمركية المشتركة.

من جهته، أعرب سعادة السفير ايتان نائيه سفير دولة إسرائيل عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الجمارك، منوهاً إلى أهمية استمرار تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.