محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار الذي استهدف موكبًا للمحتفلين بعيد الاستقلال في مدينة شيكاغو، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، معبّرة عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مملكة البحرين تتعاطف مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.