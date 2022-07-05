شكرا لقرائتكم خبر عن أولى القرارات.. برونو سانتو يطلب ضم 3 صفقات برتغالية في اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى نادي اتحاد جدة السعودي إلى إحداث ثورة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الموسم الحالي، ويحاول رئيس نادي اتحاد جدة أنمار حائلي تجديد عقد نجوم الفريق المحترفين في الوقت الحالي، بعد إعلان تعيين المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مديرًا فنيًا للفريق.

حسم مستقبل لاعبي اتحاد جدة المحترفين للموسم المقبل

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن المدير الفني البرتغالي قد اشترط على حسم مستقبل لاعبي الفريق المحترفين، حيث ينوي المدرب التعاقد مع عدد من لاعبين محترفين في الوقت الحالي، ورحيل البعض الآخر، حيث بات العميد قريبًا من ضم ثلاث لاعبين برتغاليين في الوقت الحالي.

الثلاثي الأقرب للرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي

أشارت الصحيفة، أن الثلاثي الأجنبي القادم لصفوف الاتحاد، سيحل محل الثلاثي التالي في الفريق وهم البرتغالي أندريه فيلبي الذي انتهت إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الماضي، كما سيكون ثاني الأجانب الراحلين وهو البرازيلي برونو هنريكي، أما الثالث فلن يتم حسم اسمه بعد في ظل رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى ثمانية.

وكان الاتحاد قد استقر على بقاء خماسي الفريق المحترف وهم الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي ومواطنه ايجور كورنادو والمصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو والمغربي رزاق حمدالله.

وخسر الاتحاد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح الهلال في آخر جولة بفارق نقطتين مما أدى إلى رحيل المدير الفني البرتغالي كوزمين كونترا.