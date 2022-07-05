شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يحدد موعد ومكان معسكره استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي العدالة عن مكان وموعد بدأ معسكر الإعداد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

وتم تحديد سلوفينيا مكان لمعسكر الفريق الذي سيبدأ في 23 يوليو الجاري وسيخوض خلال المعسكر بعض المباريات الودية ولم يتم تحديد أطراف المباريات حتى الآن ويستمر المعسكر حتى يوم 12 أغسطس ويعود الفريق إلى السعودية في يوم 13 أغسطس لإستكمال التدريبات على ملعب النادي لحين لأنطلاق كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد بدأ اليوم الثلاثاء نادي العدالة التدريبات الجماعية على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وأستقبل صباح اليوم الثلاثي الأجنبي الجديد المنضم حديثًا إلى فريق العدالة وهم السويسري مارتن أنجا المدافع صاحب ال 28 عام والسويدي ميكائيل دايرستام المدافع صاحب الـ 31 عام وميلان مياتوفيتش صاحب ال 35 عام حارس منتخب الجبل الأسود.

ونجح نادي العدالة من الصعود إلى كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تواجد في وصافه دوري يلو وجمع 66 نقطة.