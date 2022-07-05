شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات متطورة.. «إرشاد الحافلات» يرشد 18 ألف حافلة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة من إرشاد 18 ألف حافلة تحمل ما يقارب 700 ألف حاج وإيصالهم إلى مقار سكنهم بالعاصمة المقدسة حتى الخامس من شهر ذي الحجة 1443هـ .

وأوضح مدير عام المكتب عبدالله سندي، أن المكتب تمكن من إرشاد من إرشاد حافلات ضيوف الرحمن بواسطة مرشدين مدربين تم دعمهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات اطلقها المكتب منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد "سندي" إلى أن المكتب تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة يواصل أعماله حتى صباح اليوم التاسع من ذو الحجه في إرشاد الحافلات منذ وصولها للمحطة، وبعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول، عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة ( أرشدني ) للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهوله وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة حفظهم الله ووزير الحج والعمرة ونائبه وكافة مسؤولي الوزارة .