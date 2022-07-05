عاجل.. قفزة مرعبة في أعداد الإصابة بكورونا في إيطاليا وفرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

سجلت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه فرنسا أكثر من 200,000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، أمس تسجيل 36 ألفا و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” و59 حالة وفاة.

وأفادت “الصحة” في بيان أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 18 مليونا و805 آلاف و756 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 168 ألفا و604 حالات وفاة.

وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت أنه 3 من كل 5 أشخاص في البلاد، صاروا يتمتعون بأجسام مضادة لفيروس كورونا جراء الإصابة سابقا بالمرض.

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وأفادت المراكز، أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون أجساما مضادة طبيعية ضد كورونا بشكل كبير من 34% من السكان في ديسمبر إلى 58% في فبراير خلال موجة العدوى غير المسبوقة التي يقودها متحور “أوميكرون” شديد العدوى.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ينتشر بكثافة، ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأوضح “أدهانوم” في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المتحور ليس خطيرًا مشيًرا إلى أن عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي 18 مليون حالة.