اخبار الخليج – وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ويؤكد الاستمرار في تبني المبادرات التي تضمن تطوير الخدمات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور الاعضاء من أصحاب السعادة الوزراء .

وفي بداية الاجتماع، أكد معالي رئيس اللجنة الوزارية، أن اللجنة ، ستواصل العمل على زيادة تطوير الاداء الحكومي من خلال رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة ، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، مشيدا معاليه بدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله .وما توليه من اهتمام خاص في تطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات وذلك بهدف تسهيلها على المواطنين والمقيمين والزائرين.

كما أشاد معاليه ، بالجهود النبيلة لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في قيادة اللجنة طوال السنوات الماضية مما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، مؤكدا معاليه ، أن اللجنة ماضية في آدائها ، وفق هذا النهج لتطوير العمل الحكومي في هذا المجال ، معربا عن ثقته في مساهمة أعضاء اللجنة في تحقيق تطلعات وأهداف اللجنة المستقبلية .

وأكد معالي رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، الاستمرار في تبني المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية ، التي تعتبر نواة للإبداع الالكتروني، وذلك من خلال رفع كفاءة جودة الخدمة الحكومية ، مثمنا الجهود والإنجازات المتحققة وزيادة عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور وضمان نسبة أمان عالية في استخدامها ، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وكافة الوزرات والجهات الحكومية .

وخلال الاجتماع، هنأ معاليه ، سعادة وزير التربية والتعليم ، ومدير عام الإدارة العامة للمرور بمناسبة حصولهما على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بدولة الكويت الشقيقة ضمن أفضل 5 مشاريع ومبادرات تقنية على مستوى الوطن العربي ، حيث فازت ( البوابة التعليمية ) لوزارة التربية والتعليم بأفضل المشروعات التقنية في القطاعات الحكومية لعام 2020، فيما حصدت الادارة العامة للمرور جائزة أفضل المشاريع التقنية (خدمات المرور) ، مشيدا معاليه بالجهود المبذولة في تحقيق هذه الإنجازات التي تؤكد الدور البارز الذي تضطلع به الوزارات والهيئات الحكومية في مجال تقديم الخدمات الالكترونية.

هذا وقد ناقشت اللجنة الوزارية ، عددا من الموضوعات والقضايا بالإضافة الى أولويات العمل للمرحلة القادمة ، ووضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق ذلك . كما استعرضت اللجنة ابرز مؤشرات التحول الالكتروني ، حيث وصل عدد الخدمات الالكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الالكترونية 569 خدمة، بواقع 440 خدمة عن طريق البوابة الوطنية، و19 من خلال منصة الخدمة الذاتية، و110 عن طريق تطبيق الهاتف الذكي. وزادت المدفوعات من 215 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021 الى 333 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2022 بزيادة تفوق الــــــ 55 % .