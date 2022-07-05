تنبيه عاجل من الأرصاد لسكان جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

تشهد منطقة جازان اليوم، موجات من الغبار والأتربة المثارة، أدت إلى تدنٍّ وشبه انعدام في الرؤية، فيما دعت الجهات المختصة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وقدمت نصائح للوقاية من الغبار وما يسببه من مشكلات صحية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان وبيش والدرب والحرث والعارضة والداير والعيدابي وهروب وفيفا وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.