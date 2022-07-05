شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «الحج يبدأ منك» حول إرشادات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

ويأتي العمل السينمائي ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة تحت شعار "الحج يبدأ منك"، وذلك امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها في إطار تكثيف أنشطتها في التوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1443هـ.

ويتضمن العمل، الذي يعتبر المنتج الرئيسي للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة، وسجَل العمل السينمائي رواجًا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام والمنصَات الرقميَة.

وتستهدف الحملة التوعوية التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه من خلال الحرص على الالتزام والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك، ويمكن الحصول عليه من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/.

وجاءت الأدلة التوعوية متوافقةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل رحلة حجّاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات مُتعددة تتجّاوز 14 لغة عالميّة ضمن أكثر اللغات الحيّة استخدامًا بين ضيوف الرحمن.