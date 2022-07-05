شكرا لقرائتكم خبر عن «كشافة التعليم» توزّع 15 ألف وجبة إفطار على الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّعت كشافة وزارة التعليم ممثلة في مركز بادر الكشفي خلال الـ 5 أيام الماضية 15ألف وجبة إفطار حاج خلال الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر، وذلك ضمن مسار (فطور الحاج) كأحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة وزارة التعليم ضمن مشروعها لهذا العام في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

يذكر أنه يشارك نحو 250 كشاف وفتاة من كشافةُ وزارة التعليم ممثلةً في مركز بادر الكشفي ( بنين - بنات) في خدمة ضيوف الرحمن باثنتي عشرة فرقةً كشفيةً (كشافون وفتيات) تعملُ في خمس مسارات مختلفة، وتعمل مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تنفيذ برامج الخدمة حيث تقومُ فرقُ الكشافة بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والسطح والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني وتوزيع المياه المبردة والوجبات الغذائية في الساحات مع خروج حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء الصلوات.