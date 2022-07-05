شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: رصد ومتابعة 217 سلعة لمنع أي تلاعب بالأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - القيادة وجهت بأهمية متابعة الأسواق ووفرة المنتجات

- مراقبة مستويات الأسعار ومكافحة الاحتكار

- تنفيذ 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع وتم رصد 27 ألف مخالفة

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم، أن ارتفاع الأسعار ضرب العالم برمّته، وتسببت جائحة كورونا بأكبر أزمة اقتصادية في العالم، حيث كانت تداعيات الأحداث العالمية سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعطل منافذ النقل وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف خلال مؤتمر التواصل الحكومي للحديث عن ارتفاع الأسعار " القيادة استشعرت أثر هذه التداعيات على أسعار السلع الغذائية والأساسية، وصدرت الموافقة الكريمة بناءً على ما رفعه ولي العهد؛ بحزمة مساعدات لدعم الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار"، موضحاً أن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، وهي مرتبطة بعوامل كثيرة؛ أهمها العرض والطلب.

وبين القصبي أنه سيتم رصد ومتابعة أسعار 217 سلعة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي تلاعب بالأسعار، والقيادة وجهت بأهمية متابعة الأسواق، ووفرة المنتجات، ومراقبة مستويات الأسعار، ومكافحة الاحتكار، حيث نفذت الفرق الرقابية أكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع، وتم رصد 27 ألف مخالفة، وتمت محاسبة المخالفين".