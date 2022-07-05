شكرا لقرائتكم خبر عن غار حراء .. المكان الذي شعّ منه نور الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل غار حراء؛ الموقع الذي شهد بداية انطلاق الدعوة الإسلامية؛ بنزول الوحي على نبي الله-صلى الله عليه وسلم-؛ والذي يقع في أعلى جبل النور شمال شرق مكة المكرمة على ارتفاع 634 متراً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو يتعبد قبل البعثة في هذا الغار الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على النبي، وفيه نزلت أول آية من القرآن "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق".

ويزيد الجبل شرفاً أن أول حجارة تم بناء الكعبة المشرفة بها كانت من حجارة هذا الجبل، والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة 5 كيلومتراتٍ، ويعد أحد جبال سلسلة جبال الحجاز، فيما يعتبر غار حراء فتحة صغيرة في صخور جبل النور، يبلغ طولها حوالي 4 أمتارٍ وعرضها متراً أو أقل، ومساحته صغيرة جداً لا تسع إلا لحوالي 4 أشخاصٍ.

ويصعد لجبل النور الكثيرون لقصد الاستكشاف والاطلاع، ويُمكن لمن يقف على رأس الجبل أن يُشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها.