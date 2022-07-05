سيكو تعلن تحديث منصتها للتداول الإلكتروني SICO LIVE لتوفير خدمة «إعرف عميلك» الإلكترونية بالشراكة مع شركة بنفت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، عن أطلاقها الخدمة الرقمية المبسطة لفتح الحسابات لعملائها عبر منصتها الإلكترونية للتداول االمباشر بالأسهم SICO LIVE، بما يتيح للعملاء من البحرين فتح حساب باستخدام مستندات الهوية وصورة شخصية « سيلفي» فقط عبر تقنية «إعرف عميلك» إلكترونياً (eKYC) من شركة بنفت.

وتعمل هذه الخاصية الجديدة على الاستفادة من الشبكة الوطنية لمنصة «إعرف عميلك» إلكترونياً، وهي قاعدة بيانات إلكترونية واسعة النطاق تتيح للمؤسسات المالية سهولة التحقق من هوية العميل، وتديرها شركة بنفت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.

تعد سيكو أول بنك استثماري في مملكة البحرين يتمكن بنجاح من الحصول على اعتماد من شركة بنفت على تطبيق واستخدام خدمات «إعرف عميلك» إلكترونياً بهدف إتاحة طريقة أمنة وسلسة لعمليات فتح حسابات عبر منصة سيكو للتداول الإلكتروني SICO LIVE.

تساعد خدمة «إعرف عميلك» إلكترونياً المؤسسات المالية على التحقق من هوية العميل رقمياً، واستعادة بيانات «إعرف عميلك» بطريقة تتسم بالشفافية والأمان. كما أنها تتيح للعميل التسجيل على المنصة في دقائق بدلا من أيام إذا تم استخدام الطريقة اليدوية، وذلك من خلال التحقق اللحظي من هوية العميل.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: «نحن سعداء بكون سيكو أول بنك استثماري في مملكة البحرين يتمكن بنجاح من ربط تطبيقه الإلكتروني SICO LIVE بخدمة «إعرف عميلك» إلكترونياً. هذا التطور يعكس التزامنا بمواصلة تقديم خدمات تعزز من تجربة عملائنا وتساعد على طرح حلول استثمارية شاملة وسهل الوصول إليها عبر بيئة «غير تلامسية». ويعد ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير خدماتنا لتناسب الاحتياجات الخاصة لعملائنا بما يواكب رغباتهم المتنامية لسهولة التعامل، والاستفادة من نظام التقنية المالية المتقدم لخلق بيئة عمل رقمية متطورة تماشيا مع النهج الحكومي.

ومن جانبه، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت معلقاً: «إنها نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لسيكو، ونحن نعتز بأن نكون جزءاً من هذا التطور الهام من خلال تسهيل الخدمات الالكترونية بين سيكو وعملائها عبر آلية سلسة وآمنةا و هي خدمة إعرف عميلك إلكترونياً. لقد حرصت سيكو على الاستثمار في التكنولوجيا المالية باعتبارها مؤسسة رائدة تحرص على تحقيق الريادة الرقمية. إن تطبيق هذه الخدمة سوف يساهم في تعزيز هذه الجهود والارتقاء بتجربة العملاء إلى آفاق أعلى. ونود أن نشيد بمبادرة سيكو الطموحة الرامية إلى تطبيق مثل هذه التطورات التكنولوجية، ونشعر بالسعادة بأن نساهم في مثل هذه النقلة الواسعة. و من خلال مثل هذه الشراكات، فإننا سوف نقدم دفعة قوية لرحلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات التي سوف تساهم فيها منصة إعرف عميلك إلكترونياً.»

وأضاف محمد إبراهيم، رئيس تقنية المعلومات في سيكو: «إن هذا التطور الرقمي الملموس لمنصة SICO LIVE يعكس جهودنا المستمرة لأتمتة جميع خدمات عملائنا، وتمكينهم من إجراء عمليات المتابعة والتداول والتسوية النقدية والتحويلات لمعاملاتهم اليومية في الأسواق على تطبيق واحد. إن خدمة «إعرف عميلك «إلكترونياً تعد خير دليل على قدرتنا على مواكبة أحدث ما تطرحه الأسواق من حلول رقمية عصرية تساعد على تسهيل التجربة الإلكترونية لعملائنا.»

تجدر الإشارة إلى أن SICO LIVE منصة مزودة بأحدث الخدمات المتطورة والتي تتيح لعملائها سهولة الوصول إلى أسواق الأوراق المالية، فضلا عن خدمات إدارة النقد، وحفظ الأوراق المالية ، وغيرها.