6 إرشادات لسلامة الحجاج في الحافلات

محمد بن مسعود - الدمام -

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من إرشادات السلامة اللازم اتباعها عن ركوب الحافلات في الحج.

وأشارت في انفوجراف على حسابها بتويتر؛ إلى أهمية انتظار الحافلات في مكان آمن، والتأكد من توقفها تمامًا قبل الصعود أو النزول.

كما حذرت من وضع الحقائب في الممرات، وتجنب إخراج الرأس أو اليد من النوافذ. ولفتت إلى أهمية وضع حزام الأمان، وتجنب الزحام والتدافع حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان ملتقى “سلامة الحاج” أكد في وقت سابق على توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والعمل على كل ما من شأنه الإسهام في راحة واستقرار ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم المناسك .

ونوه الملتقى الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني أمس, برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومتابعة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة وذات العلاقة بأعمالها ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات لإنجاح موسم هذا الحج – بمشيئة الله- .