اخبار الخليج – برنامج «تقييم» أسهم في تحسين ممارسات خدمة العملاء وعزّز مستوى التنافسية بين مراكز الخدمة الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم)، الانعكاسات الإيجابية والنتائج الطيبة التي حققها برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية خلال دوارته الثلاث المتتالية، والذي أحدث نقلة نوعية في تحسين جودة وآلية تقديم الخدمات الحكومية المستدامة بكافة المراكز بأفضل صورة ووفق أعلى معايير الكفاءة والتميز في خدمة العملاء، وبما يلبّي احتياجات المواطن والمقيم تماشياً مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف القائد أن برنامج (تقييم) والذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمخض عنه إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي انعكس أثرها في نشر ثقافة التميز والابتكار والتحفيز بمراكز الخدمة الحكومية، وعزز من مستويات التنافسية والإبداع بين المراكز بغية تطوير الأداء المؤسسي.

وحول أثر دورات تقييم في تعزيز التنافسية بين المراكز وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، أشار القائد إلى أنّ 42% من المراكز تمكنت من استيفاء 90% فأكثر من المعايير الأساسية في عملية التقييم، وهو ما يبرز جهود جميع الجهات المشاركة في عملية التقييم والتزامها بتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والكفاءة في ظل الحرص على تحقيق رضا العملاء حول ما يقدمونه من خدمات، بجانب ارتفاع عدد المراكز التي حصلت على تصنيف الفئة الذهبية نظراً لالتزامها بمعايير الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات بحسب الإطار العام للتقييم المعتمد من 11% في دورته الأولى 2018 إلى 22 % في الدورة الثالثة منها.

وبشأن أثر دورات تقييم ومساهمتها بإحداث نقلات نوعية في الخدمات الحكومية، أوضح السيد محمد القائد رئيس لجنة تقييم، تطوّر مستويات تحقيق مراكز الخدمة الحكومية لمعايير التقييم لاسيّما نسب الاستيفاء والتي لها أثر ملموس في حصول العميل على الخدمة الحكومية عبر المراكز الخدمية.

كما وأكد القائد أن برنامج تقييم وفي ظل ما يحظى به من دعم من قبل الحكومة أسهم في إحداث تغيير كبير في الثقافة السائدة والمتعلقة بممارسات خدمة العملاء في القطاع الحكومي وحرص مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية على توفير خدماتها بصورة أفضل وبطرق إلكترونية وعبر قنوات بديلة متنوعة تختصر الوقت والجهد عوضاً عن الطرق التقليدية في ظل التوجهات الحكومية بالتحول الرقمي الشامل وإحداث التغيير في سلوك جمهور العملاء لجعل القنوات الافتراضية الخيار الأول للعميل.

ونوّه القائد بأثر الحرص على استيفاء معايير التقييم في رفع جودة الأداء بهذا الجانب من حيث تبسيط وتسيير الأعمال وخفض التكاليف الإدارية للمركز والجهة التي تديره بحسب أهداف واضحة ومعرّفة، وتمكين العملاء من إنجاز ما لا يقل عن 80% من خدمات المركز دون الحاجة إلى موظفي الخدمة لاستكمال إجراءاتها، إلى جانب المعايير الأخرى والتي ساهمت في تطوير الكوادر البشرية التي تعمل في مجال خدمة العملاء والتجهيزات الفنية لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء بكافة فئاتهم.

كما وأعرب القائد عن تطلعه إلى توطيد عملية التواصل مع المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم ملاحظاتهم وتطلعاتهم الخاصة بتجربتهم في الحصول على الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمة الحكومية و من خلال قنوات تقديمها ودعمها المتاحة إلكترونياً، وذلك عبر مشاركتهم في الاستبيان الذي أطلقته اللجنة والذي يهدف إلى تطوير الإطار العام المعتمد في تقييم مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين، والمتاح عبر الرابط الإلكتروني

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