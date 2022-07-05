السعوديه عطيف يودع حياة العزوبية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني

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