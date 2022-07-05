اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة بمناسبة مشاركته في مؤتمر حرية الدين أو المعتقد الذي يُعقد في العاصمة البريطانية.

جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو، والسبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها أن تحقق التطلعات المشتركة، وتعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أصحاب الديانات والمعتقدات، وفي كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ الحريات العامة.

حضر الاجتماع، سعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.