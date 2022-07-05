اخبار الخليج – المؤيد: تحويل مركز الشيخ إبراهيم لوقف ثقافي ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، بمبادرة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بتحويل المركز الى وقف ثقافي خيري كأول وقف من هذا النوع في المملكة.

وقال سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة « دائما ما تقدم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مبادرات رائدة على المستوى الإقليمي وتبرز من بينها تحويل مركز الشيخ إبراهيم إلى وقف ثقافي خيري باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة الأمر الذي سيساهم في ترسيخ ثقافة إطلاق الأعمال الخيرية المرتبطة بالثقافة والأدب والتراث والمحافظة على الجوانب العمرانية التاريخية بالإضافة الى تعزيز مسيرة الأنشطة الثقافية والأدبية والتراثية في المركز، علاوة على أن تحويل المركز الى وقف كمبادرة أولى وفريدة من نوعها على مستوى المملكة ستشكل الاستمرارية والاستدامة للمركز واشعاعه الثقافي الهام وتأكيد دور المركز باعتباره مشروعا وطنيا يحمل هوية الثقافة البحرينية ويحكي مسيرة وتاريخ العديد من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في تطوير الحراك الثقافي في المملكة».

وتابع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد « إن مبادرة تحويل مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة لوقف ثقافي خيري، تحمل في طياتها أهدافاً نبيلة على القطاع الثقافي واستمرارية الاشعاع التنويري الذي يضطلع به المركز بالإضافة الى انعكاساته الإيجابية على ثقافة الشباب البحريني ودوره في الارتقاء بالحراك الثقافي في مملكة البحرين».

وأشار سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة « أن مبادرة تحويل المركز الى وقف ثقافي سيساهم في اشراك الشباب البحريني في الارتقاء بالثقافة في المملكة والحفاظ على حراكه المتميز على كافة الأصعدة بالإضافة الى مواصلته لتحقيق طموحاتهم بأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الثقافية والأدبية والتراثية في المملكة».

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