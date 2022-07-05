شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جدة يحسم موقفه من بيع لاعبيه بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، موقفها من بيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اهلي جدة يحسم موقفه من بيع لاعبيه

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما قبع في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي أهلي جدة، لا تنوي بيع اللاعبين المحليين الذين لا تزال عقودهم مستمرة، وذلك نظرًا للحاجة لخدماتهم في دوري يلو.

وتلقى عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عروضًا لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستغل الأندية الطامحة في ضم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبوط الراقي إلى دوري يلو.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن يحقق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بينما هبط الأهلي والفيصلي في مفاجأة مدوية بجانب الحزم.

