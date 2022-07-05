شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رومان دياز بعد تجديد عقده مع الهلال السعودي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجاح كبير يقدمه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني رومان دياز طوال مسيرته حيث يعد من أفضل المدربين الأجانب الذي جاءوا إلى الملاعب السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق المدرب المخضرم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عن الموسم الحالي بعد تعيينه كمدرب مؤقتًا خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

أول تعليق من رومان دياز بعد تجديد عقده مع الهلال

وتحدث ‏المدرب الأرجنتيني بعد تجديد عقده مع الهلال، كما كشف الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي: "الهلال منحني كل شيء، وبات يلامس عاطفتي بترابط وتلاحم إدارته ولاعبيه وجماهيره، هذا الدعم يحفزنا دائمًا لمواصلة القتال والبحث عن الألقاب وتحقيق المزيد من النجاحات".

وتابع ‏رامون دياز: "بكل أمانة جميع اللاعبين كانوا بمستوى التحدي والتنافس بعقلية وإصرار عالٍ ومستوى احترافي رفيع، لهذا السبب استطعنا توحيد صفوفنا جميعًا، لنخوض التحدي وننافس على اللقب سويًا.

وأتم حديثه قائلًا: "النادي يعتبر البطولة القارية من أهم البطولات، لذلك يجب علينا أن نتواجد بقوة في المنافسة عليها، وأن نصبح أبطالًا لها مجددًا".

رومان دياز المدرب الأنجح في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية

وبحسب ‏صحيفة "آس" الأرجنتينية، فإن رامون دياز أصبح ضمن أعلى المدربين الأرجنتينيين حصولًا على الألقاب خلال مسيرتهم التدريبية، ويبدو أن المنافس الأول لمدرب الهلال حاليًا هو مارسيلو جالاردو مدرب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، وكان مدرب الزعيم وصل إلى اللقب الــ14 في مسيرته مع مختلف الأندية التي أشرف على تدريبها.