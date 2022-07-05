شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقرر التضحية بنجم الفريق بسبب مزراوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يسعى العملاق الألماني بايرن ميونخ لتدعيم صفوف بصفقات جديدة من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وتصحيح المسار.

ويبدو أن فريق الألماني يرغب في رحيل أحد نجومه من أجل إعطاء الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة والتواجد بشكل أساسي داخل تشكيل الفريق الموسم القادم.

وتشير التقارير الصحفية أن هناك رغبة داخل إدارة البافاري برحيل الظهير الأيمن بينيامين بافارد خاصة بعد التعاقد مع نصير مزراوي وصعوبة مشاركة الفرنسي بشكل أساسي الموسم القادم.

ووفقا لصحيفة سكاي سبورت الألمانية فإن قدوم مزراوي واحتماية التعاقد مع دي ليخت سيصعب فرص بافارد باللعب بشك أساسي مع الفريق الألماني.

وأضافت شبكة سكاي بأن كل من إدارة الفريق واللاعب ووكيله على تواصل مستمر بينهم بشأن حسم مستقبله.

وكان قد شارك بافارد الموسم الماضي رفقة بايرن ميونخ في 36 مباراة لم ينجح في تسجيل أي أهداف خلالهم بينهما صنع هدفين.

وتشير التقارير الصحفية بأن هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف وعلى رأسهم أتلتيكو مدريد وتشيلسي ويوفنتوس.

