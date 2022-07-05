بث مباشر وزير التجارة يتحدث عن أسباب ارتفاع الأسعار في مؤتمر التواصل الحكومي

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي بمشاركة وزير التجارة ماجد القصبي وذلك للحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار.

ويجيب وزير التجارة على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر، الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية، ومنصات وزارة الإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت جمعية حماية المستهلك قد أعلنت عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة: “ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022″.

وأشارت الجمعية إلى أنه تبين معها جراء الرصد، النتائج الآتية: ”

-أولا: ارتفعت أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

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-ثانيا: حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

-ثالثا: انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

-رابعا: بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021)”.