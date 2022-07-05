نفاد جميع تذاكر مباريات المنتخب السعودي بدور المجموعات من كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نفاد تذاكر جميع مباريات المنتخب السعودي خلال مبارياته الثلاث بدور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر. ونفدت تذاكر مباريات المنتخب الوطني السعودي في مواجهاته أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك. وتأهل المنتخب الوطني السعودي إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ويأتي في المجموعة الثالثة في البطولة. أخبار قد تهمك

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