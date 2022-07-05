عاجل .. أنباء عن انفجار ضخم بمنشأة بارشين النووية الإيرانية

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء إيرانيون صورا لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ، والمسيرات.
وتشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافةً إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
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