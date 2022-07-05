محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نصح «علي القحطاني» الصيدلي في مدينة الملك فهد الطبية، الحاج بحمل حقيبة خاصة لحفظ الأدوية خلال تأدية مشاعر الحج.

وتابع: «دائما ننصح الحجاج باستخدام الحقيبة الخاصة لحفظ الأدوية مثل المسكنات والمراهم المرطبة والمسكنة، وتحمي تلك الحقيبة الأدوية من التعرض المباشر للشمس خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة الآن والتي قد تفسد الدواء، فالحقيبة تساعد على حفظه في درجة حرارة مناسبة من 20 إلى 30 درجة مئوية».

كانت هذه تفاصيل خبر صيدلي ينصح الحجاج بحمل حقيبة خاصة لحفظ الأدوية: تعرضها للشمس يتلفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.