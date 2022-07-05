«الزكاة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يوليو الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني zatca.gov.sa.

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في السعودية التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل السعودية، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الـ63 من لائحة نظام ضريبة الدخل.