اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة: الحرص على توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع وبمختلف الظروف

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭ ‬وأعلى‭ ‬كفاءة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وبمختلف‭ ‬الظروف‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬معاليه،‭ ‬بمكتبه‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬وبحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬المنظري‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّب‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بالدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المنظري،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المثمر‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬وبمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬المقدم‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭.‬

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ونوّه‭ ‬معاليه‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تفعيل‭ ‬أطر‭ ‬وسياسات‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬منظّمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتوثيق‭ ‬ما‭ ‬تمّ‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬تعكس‭ ‬فعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والتصدي‭ ‬لمخاطر‭ ‬الأوبئة‭ ‬وتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬واستعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بكلّ‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬وشرح‭ ‬مفصل‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬مشروع‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬وتحقيقه‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬وتحديثات‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬جهود‭ ‬التصدي‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

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وبدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المنظري‭ ‬بتوجيهات‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وجهود‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬الطبي‭ ‬للتصدي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭ -‬19‭) ‬بقيادة‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬منظومتها‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬وتجارب‭ ‬تواكب‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬استطاعت‭ ‬بفضل‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الترصد‭ ‬الوبائي‭ ‬والاستجابة‭ ‬بصور‭ ‬استباقية‭ ‬للأزمات‭ ‬الصحية‭.‬

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وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المنظري‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ولسعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الوفادة‭ ‬والاستقبال،‭ ‬متمنياً‭ ‬لكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬الشاملة‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الصحية‭ ‬والتنموية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬