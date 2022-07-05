وزارة الدفاع تنهي جاهزية مستشفياتها العسكرية استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أنهت الإدارة العامة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ببعثة متكاملة من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة استيعابية تتجاوز ( ٤٠٠ ) سريرٍ بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف.

الجدير بالذكر بأن هذه المشاركة تأتي لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1443هـ ) وتحقيقاً لرسالة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع من خلال التكامل الفعال مع منظومة القطاع الصحي في المملكة لتقديم خدمات علاجية ووقائية متكاملة في السلم والحرب.