شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الاتحاد السعودي إلى الجمهور من أجل مساندة المنتخب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه اليوم اتحاد كرة القدم السعودي رسالة إلى الجماهير عبر الصفحة الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من أجل مساندة منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وكانت مضمون الرسالة " بدأت مرحلة جديدة من بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022، بنظام (من يأتي أولًا، يُخدَم أولًا = البيع المباشر دون حجز) ساند الأخضر وإحجز تذاكر مباريتنا في المونديال".

وذلك بعد أن أعلن مدير تسويق كأس العالم قطر 2022 عن فتح مرحلة جديدة من حجز التذاكر اليوم الثلاثاء وحتى يوم 16 من أغسطس القادم بنظام الحجز الفوري بمجرد السداد يتم حجز التذكرة.

ويذكر أن في المراحل السابقة لحجز التذاكر كانت تتم بنظام القرعة يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للفيفا ويتم أختيار بعض الذين قاموا بالتسجيل وتم بيع ما يقرب من مليون و800 الف تذكرة حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم بقطر في 21 من نوفمبر القادم وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر وتقام المباريات على 8 ملاعب في خمس مدن مختلفة.